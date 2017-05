Die grens van 4.000 is uiteraard vooral psychologisch, maar het is wel belangrijk dat de Bel-20 nu voor het eerst sinds de crisis van 2008 -u weet wel toen Fortis en Dexia onder vuur lagen- opnieuw op dat peil terugkeert. In feite lag de Bel-20 zelfs al een jaar eerder -in december 2007- onder de grens van 4.000 punten, want ook toen leidde de voorbode van de financiële crisis tot onzekerheid.

Toen kelderden de beurzen toen de financiële crisis ook een industriële crisis werd en de Bel-20 dook toen in februari 2009 zelfs opnieuw tot ergens rond de 1.700 punten. Ook dat was tijdelijk en sindsdien kwam er een traag herstel, onderbroken in de jaren 2011 en 2012 door de eurocrisis.

Nadien schudden de beleggers in Brussel de crises van zich af en zat de Bel-20 net zoals de andere westerse indexen opnieuw in stijgende lijn. De voorbije maanden rijgden onder meer de Dow Jones en de Nasdaq in New York de records aan elkaar en ook andere beurzen volgden die trend.

Een absoluut record is er voor de Bel-20 nog niet. Daarvoor zou die moeten stijgen tot het niveau van de zomer van 2007 toen de Brusselse sterindex net boven de 4.700 punten piekte. Dat is nog erg ver van het huidige niveau.

Of de crisis van 2008 daarmee verteerd is, is echter nog niet helemaal het geval. In die jaren is de samenstelling van de Bel-20 immers grondig veranderd, onder meer door het wegvallen van Fortis en Dexia, maar ook door andere nieuwkomers. Helemaal gaat de vergelijking met het crisisjaar dus niet op.