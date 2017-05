AXA Belgium behandelde in 2016 meer dan 450.000 dossiers, waarvan in 1.600 gevallen bewezen werd dat het om fraude ging. Meer dan een op de drie opgespoorde fraudegevallen had betrekking op de autoverzekering, gevolgd door de brandverzekering (een op de vier gevallen) en de burgerlijke aansprakelijkheid (een op de tien gevallen).

In meer dan een derde van de gevallen bestond de poging tot fraude uit een valse verklaring over de schade. Fictieve schadegevallen waren goed voor ongeveer een op de drie frauduleuze dossiers. In bijna een op de vier gevallen ging het om onjuiste aangiften van de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een passagier die na een auto-ongeval aangeeft dat hij achter het stuur zat om het rijden onder invloed van de chauffeur te verdoezelen en een weigering tot dekking van de verzekeringsmaatschappij te vermijden. Opzettelijke schadegevallen waren goed voor 1,7 procent van de gevallen.

AXA Belgium weet sinds een tiental jaar steeds grotere bedragen te vrijwaren door de bestrijding van fraude. Die stijging wijst volgens de verzekeraar op een beter beheer van de fraudeopsporing, maar ook op een toename van het aantal gevallen van verzekeringsfraude. In 2016 wist de verzekeraar meer dan 28 miljoen euro te vrijwaren, of 2,5 procent van de totale kostprijs van de schadegevallen.