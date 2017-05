Lokroep van karaattaks: 20 diamantbedrijven hebben ons land in het vizier

De taks, vorig jaar ingevoerd door de regering-Michel, is voor diamantbedrijven een vast percentage van de omzet. Die zekerheid maakt ons land aantrekkelijk, en dat heeft de economische missie in India nogmaals in de verf gezet. India is onze belangrijkste partner voor de handel in diamant.

