Je auto "Trumpchi" noemen, is dat wel een goed idee?

Op het autosalon van Sjanghai doet ontwerpdirecteur Zhang Fan van de Chinese autobouwer GAC uit de doeken dat de keuze voor "Trumpchi" toeval was. "We beseften pas wat er aan de hand was toen de bezoekers op het salon van Detroit de naam begonnen te fotograferen."

