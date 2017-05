"Voor mij springen twee zaken in het oog, twee clichés die onderuit gehaald worden", zegt VBO-topman Pieter Timmermans in "De ochtend" op Radio 1. "De allereerste werkervaring hoeft voor jongeren geen precair statuut te hebben, aan de slag gaan via stages, studentencontracten, vrijwilligerswerk onthalen ze als positief en zien ze als een springplank naar meer. Daarnaast stemt het mij ook hoopvol dat veel jongeren niet van bij de start dromen van een carrière in een grote multinational, maar dat 1 op de 2 jongeren graag een eigen onderneming wil opstarten."

Toch kunnen jongeren en de arbeidsmarkt nog méér op elkaar kunnen inspelen om de jobkansen te bevorderen, zegt Timmermans. "De indruk is dat bedrijven via vacatures de witte raaf willen vinden die alle mogelijke kwaliteiten en capaciteiten in zich draagt. De lat ligt hoog en dat schrikt af. Daar ligt een kans voor werkgevers: je hoeft niet per se die witte raaf te vinden, geef jongeren met potentieel een kans om expertise op te bouwen, om een expert te worden. Een diploma blijft wel belang hebben, maar jongeren geven zelf aan dat ze de kans willen krijgen om zich te ontplooien. Ook als dat in een job is die niet aansluit bij hun diploma."

De jonge werknemers van morgen zijn heel flexibel en hopen van hun toekomstige werkgever hetzelfde. Die flexibele houding verwachten ze zowel op het moment van de aanwerving als on the job.