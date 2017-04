Na de schadelijke vorst in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 april bevroeg de Boerenbond een 300-tal leden, waarvan meer dan de helft uit de Limburgse fruitstreken Haspengouw en het Hageland. Niet alle fruitsoorten werden even zwaar getroffen, blijkt uit die bevraging.

In de kersenteelt is het verlies het grootst: gemiddeld 82 procent van de kersen zou zware vorstschade hebben opgelopen. Bij de appels verwachten de telers een verlies van 78 procent, bij de peren is gemiddeld 63 procent beschadigd.

Telers die hun fruit die nacht tegen de kou hebben beschermd, door beregening of vuurpotten, kwamen er iets beter van af. Daar is 56 procent van de kersen, 50 procent van de appelen en 37 procent van de peren beschadigd. Het is echter onmogelijk om alle boomgaarden tegen de kou te beschermen.

Het is nog niet duidelijk of de prijs van het fruit nu de hoogte in zal gaan. De Belgische fruitprijs wordt mee bepaald door de totale Europese oogst en die is nog niet bekend. Bovendien zou een hogere prijs de opbrengstverliezen volgens de Boerenbond waarschijnlijk niet kunnen compenseren, daarvoor zijn de verliezen te groot.

De organisatie heeft Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) al gevraagd om na te gaan of de drempels zijn bereikt voor een tussenkomt van het rampenfonds.