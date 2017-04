Zelf had het Gemeentekrediet op dat moment al een lange geschiedenis. De bank was in 1860 gesticht met als voornaamste doel lokale besturen te financieren. Telkens zij een bedrag leenden, moesten ze ook aandelen aankopen. Op die manier raakten zowat alle gemeenten van België financieel nauw met de bank verweven.

In 1999 trok de Dexia Groep naar de beurs. Intussen bleef ze zich in andere banken inkopen zoals in Crediop in Italië. In 2001 nam de groep ook de financiële groep Artesia over. Dat was een samensmelting van de verzekeraar DVV en van BACOB, de bank van de christelijke arbeidersbeweging ACW.

Het was bij die bank dat het ACW het leeuwendeel van zijn investeringsvehikel Arco had belegd door aandelen aan coöperanten te verkopen. Door de overname van Artesia, kreeg de Dexia Groep deze financiële constructie in handen.