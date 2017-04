De oppositiepartijen vinden dat Belfius na de investering van 4 miljard door de overheid een staatsbank moet blijven, Open VLD en de N-VA hebben zich al uitgesproken voor de (gedeeltelijke) verkoop van de bank. CD&V zegt ook niet onomwonden nee tegen een privatisering.

"Belfius heeft sinds het in onze handen is, zijn waarde verdubbeld, tegen alle verwachtingen in. We willen alle overheidsbedrijven de kans geven om privépartners te zoeken. De overheid is immers geen bankier", zegt hij daarover.

"Maar we moeten ons gezond verstand gebruiken, en niet zomaar kiezen voor de snelle verkoop die op korte termijn veel geld oplevert. Als we door de privatisering van Belfius bijvoorbeeld onze staatsschuld kunnen afbouwen, dan biedt dit een interessante opportuniteit. Maar we moeten de chronologie respecteren: eerst verdienen de Arco-mensen een oplossing, daarna pas kunnen we in een zuivere sfeer de Belfiusaandelen naar de markt brengen.