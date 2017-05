De Febeliec-studie, die nu al voor het vijfde jaar op rij werd uitgevoerd, toont aan dat de elektriciteitsprijzen voor grootverbruikers zoals BASF of Arcelor Mittal in ons land nog altijd gevoelig hoger liggen dan in Frankrijk, Nederland en vooral Duitsland.

Bedrijven met een jaarlijks verbruik tussen 100 en 1.000 GWh betalen tussen 10 en 40 procent meer voor elektriciteit dan concurrenten in de buurlanden. Dat verschil is licht gedaald in vergelijking met vorig jaar: de marktprijs kon naar beneden door een grotere beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales, en ook de taksen op elektriciteit daalden. Toch blijft het verschil "substantieel", en dan vooral met Duitsland,zegt Febeliec-voorzitter Luc Sterckx.



Grote boosdoener is de netwerkkost. Grote verbruikers krijgen in de buurlanden kortingen tot 90 procent op de transport van elektriciteit. Dat systeem bestaat in ons land niet. Febeliec herhaalt dan ook haar pleidooi voor de invoering van een energienorm, die de verschillen met de buurlanden moet wegwerken. "De resultaten blijven bijzonder onrustwekkend. Nog meer onrustwekkend is dat ondanks concrete engagementen in de verschillende regeerakkoorden om een energienorm in te voeren, concrete actie al jaren uitblijft", zegt Sterckx. "Als dit zo blijft zullen bedrijven verhuizen naar waar het goedkoper is, zo simpel is het."

Ook energieregulator CREG kwam eerder al tot de conclusie dat energie-intensieve bedrijven in ons land een concurrentieprobleem hebben tegenover de buurlanden. Voor andere industriële bedrijven, die minder energie verbruiken, is de situatie omgekeerd. Voor hen is gas en elektriciteit bij ons goedkoper.