De kikker is oorspronkelijk gecreëerd door tekenaar Matt Furie, maar vorig jaar heeft de Amerikaanse ngo. Anti-Defamation League (ADL) het figuurtje bestempeld als symbool van haat. Blanke haatpredikers blijken het figuurtje te misbruiken en in verband te brengen met hun racistische en antisemitische boodschappen.

Blijkbaar had Zara die hele controverse gemist, maar door de Twitter-heisa heeft de modeketen beslist om het "kikkerrokje" uit de collectie te halen.

Het is niet de eerste keer dat Zara in opspraak komt met een "misplaatst kledingstuk". In 2014 was er heisa rond een kinder-T-shirt dat nogal sterk leek op de joodse uniformen uit de nazi-concentratiekampen en in 2007 werd een tas uit de rekken gehaald omdat de versiering erop nogal sterk leek op nazi-hakenkruisen.