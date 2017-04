In een persbericht aan Belga zegt de constructeur de Belgische overheid op de hoogte te hebben gebracht dat hij niet zal antwoorden op de aanbesteding (Request for Government Proposal, RfGP) die het ministerie van Defensie vorige maand stuurde naar de staatsagentschappen die vijf vliegtuigbouwers vertegenwoordigen: twee Amerikaanse en drie Europese.

"Na het bestuderen van de vraag, betreuren we dat we geen mogelijkheid zien om met de extreem capabele en kosteneffectieve F/A-18 Super Hornet te wedijveren op een echt gelijk speelveld", aldus de groep.

"Deze beslissing laat Boeing toe zijn inspanningen en middelen te concentreren op het ondersteunen van onze klanten wereldwijd, op het binnenhalen van nieuwe orders en investeringen in technologie en systemen die nodig zijn om de huidige en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden", klinkt het nog. Het bedrijf zegt al zijn gewicht in de schaal te zullen leggen, "waar er een volledige en open competitie" is.

De regering wil 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen aankopen om de 54 verouderde F-16's te vervangen. Die gaan allemaal tussen 2023 en 2028 uit roulatie. Voor de aankoop is een initieel bedrag van zowat 3,573 miljard euro voorzien.

De regering zette op 17 maart het licht op groen voor de lancering van de procedure voor de vervanging van de F-16's. De staatsagentschappen hebben tot 7 september de tijd te antwoorden op een lange en complexe vragenlijst. Uiterlijk op 14 februari volgend jaar moeten ze hun becijferde voorstellen overmaken.

De vier overgebleven kandidaten om de F-16's op te volgen, zijn de F-35 Lightning II van het Amerikaanse Lockheed Martin, de Rafale F3R van het Franse Dassault, de JAS-39E Gripen van het Zweedse Saab en de Eurofighter Typhoon van Airbus.