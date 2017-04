Het gevolg van dit personeelstekort is dat er amper controles plaatsvinden. "De kans dat je lottomiljonair wordt, is groter dan dat een bedrijf gecontroleerd wordt op ziekte- en veiligheids­preventie", zegt Herman Fonck, veiligheidsverantwoordelijke van de vakbond. "Iedereen heeft het over de vele burn-outs en klaagt over het recordaantal langdurig zieken, maar er wordt bijna niet nagegaan of bedrijven daar wel iets tegen doen."

Met het huidige aantal inspecteurs kan elk bedrijf amper één keer om de 21,5 jaar gecontroleerd worden. De controles blijken nochtans zinvol. Bij één op de twee controles wordt een overtreding vastgesteld.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voert in een reactie aan dat er al 15 inspecteurs zijn bijgekomen en dat er extra maatregelen zijn genomen. "In de wet werkbaar werk hebben we de vormingsverplichting ingevoerd en er uitdrukkelijk de bestrijding van stress een burn-out aan toegevoegd. Er zal ook een grote sensibiliseringscampagne worden opgezet om de psychosociale risico’s te doen dalen."