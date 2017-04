In 2014 werden 13.498 vacatures in Vlaanderen ingevuld door werkzoekenden uit Wallonië, in 2016 was dat aantal opgelopen tot 16.669.

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is de stijging onder meer te verklaren door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. "De werkloosheid in Vlaanderen daalt al meer dan een jaar. Daardoor zijn er minder nieuwe arbeidskrachten beschikbaar en moeten bedrijven ook in Brussel en Wallonië gaan zoeken", zegt hij in Gazet van Antwerpen.

Bovendien is de samenwerking tussen de VDAB in Vlaanderen en tegenhanger Forem in Wallonië sterk verbeterd, zegt Muyters aan VRT Nieuws. "Beide instellingen werken met hetzelfde systeem om na te gaan welke capaciteiten en vaardigheden je nodig hebt voor een job, wat je moet kennen en kunnen. Dat gaat verder dan een diploma of een curriculum vitae. Dan kan je makkelijker die jobs ingevuld krijgen, eventueel ook door mensen uit Wallonië"

Het taalprobleem wordt dikwijls op de werkvloer opgelost. "Een van de grote voordelen is dat je taal ook kan leren op het werk, dat is iets waar de VDAB meer en meer op inzet. Dat is voor Waalse werkzoekenden een interessant gegeven", aldus Muyters.

De meeste Walen die in Vlaanderen komen werken, zijn mensen die op de taalgrens wonen, maar er zijn er ook die van veel verder weg komen, geeft de minister nog mee.