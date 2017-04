Trends baseert zich deels op cijfermateriaal van dataverstrekker Roularta Business Information, net als Trends onderdeel van Roularta Media Group. Daaruit blijkt dat meer dan 55.000 Belgische bedrijven (14 procent) al 3 jaar lang verlies maken. Nog meer bedrijven (15 procent) hebben een negatief eigen vermogen. Let wel: het gaat daarbij voor het grootste deel om bedrijven met 0 à 4 werknemers.

Opvallend is dat er in ons land meer zogenoemde zombiebedrijven zijn dan in de ons omringende landen. Hun aantal steeg ook volgens de OESO sterker tussen 2007 en 2013 dan in andere landen. Met die cijfers horen we bij de koplopers, samen met landen als Italië en Spanje.