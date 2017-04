Afgelopen donderdag en dinsdag werden volgens de autoriteiten twee studenten van 19 jaar gedood door kogels, tijdens protesten.

Ook de nieuwe slachtoffers vielen volgens het parket tijdens betogingen, maar over de omstandigheden waarin ze omkwamen werden geen details gegeven.

In Venezuela vinden de laatste tijd regelmatig protesten plaats. De oppositie is verbolgen over het feit dat afgelopen vrijdag beslist werd dat oppositieleider Henrique Capriles, Maduro's belangrijkste tegenstander, zich vijftien jaar lang niet meer verkiesbaar mag stellen.

Ook probeerde het Hooggerechtshof onlangs de macht van het parlement over te nemen, waar de oppositie de meerderheid heeft. Onder internationale druk werd die beslissing tenietgedaan.

De oppositie heeft op 19 april een nieuwe protestdag aangekondigd. Het wordt "de moeder van alle protesten", klonk het.

Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder hard. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie.