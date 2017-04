De gemiddelde belastingdruk in alle OESO-landen nam af tijdens de financiële crisis, om tussen 2009 en 2013 met 1 procentpunt te stijgen. De voorbije jaren nam ze lichtjes af om in 2016 uit te komen op 36 procent. In België bleef de belastingdruk de voorbije tien jaar relatief stabiel: zo bedroeg ze in 2006 voor alleenstaande werknemers 55,5 procent, tegen 55,3 procent in 2015. In 2000 was dat nog 57,1 procent.

Om de belastingdruk te berekenen, neemt de OESO alle belastingen en socialezekerheidsbijdragen van werknemers en werkgevers, en trekt ze daar de gezinsbijslagen van af. Ze vergelijkt die met de totale loonkosten van werkgevers.

De belastingdruk is het laagst voor alleenstaande werknemers in Mexico (20,1 procent), Nieuw-Zeeland (17,9) en Chili (7). Voor gezinnen gaat het om Ierland (8,3 procent), Chili (7) en Nieuw-Zeeland (6,2).