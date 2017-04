Een jaar geleden slaagden Alpha en Alpinvest er niet in om Hans Anders te verkopen. Eind vorig jaar deden de twee eigenaars van de optiekketen een nieuwe poging. Intussen hadden ze een lening van 107 miljoen aan het bedrijf omgezet in aandelen, wat de balans van Hans Anders in één klap opkuiste en het bedrijf aantrekkelijker maakte voor overnemers.

De optiekketen telt in totaal 456 verkooppunten in vier Europese landen: 253 in Nederland, 105 in België, 62 in Frankrijk en 36 in Zweden. Vorig jaar kwamen er in ons land 9 winkels bij. "We willen in België het groeiritme van de afgelopen jaren verder zetten", klinkt het. Parallel renoveert Hans Anders bestaande winkels of verhuist ze naar betere locaties.

Het investeringsfonds 3i bevestigt de informatie. "We zijn ervan overtuigd dat Hans Anders een groot groeipotentieel heeft in het segment van betaalbare optiek", verklaarde Rémi Carnimolla, een verantwoordelijke van 3i. De optiekketen verwacht dan weer te profiteren van het "uitzonderlijk internationaal netwerk" van 3i, aldus Remco Boerefijn, toekomstig CEO van de keten.