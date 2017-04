Welke trucs gebruiken onlinewinkels om klanten te verleiden?

Micha Coster is mediapsycholoog. Hij helpt bedrijven om in te spelen op de psychologie van de consumerende mens. In "Bart & Gasten" legt hij uit welke trucs online winkels gebruiken om de mensen te verleiden/misleiden.

