Terwijl velen van job willen veranderen, blijft het vooral bij voornemens. Werkgevers en werknemers bleven elkaar opmerkelijk trouw. Zo moest slechts 4 procent van de werknemers met een vast contract zijn werkgever verlaten en trok slechts 5 procent op eigen initiatief de deur van hen bedrijf definitief achter zich dicht.

Meer beweging was er in de tijdelijke contracten: 9 procent van alle werknemers zag dat contract in 2016 aflopen. De stijging van het aantal contractbeëindigingen heeft vooral te maken met het feit dat er in de voorbije jaren ook meer tijdelijke contracten werden afgesloten. Uit het onderzoek blijkt evenwel niet of de werknemers na het aflopen van hun tijdelijk contract een nieuw tijdelijk of vast contract kregen, dan wel of de samenwerking stopgezet werd.