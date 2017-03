Waar kan je naartoe met munten van 1 en 2 cent?

Wat doe je met stukken van 1 en 2 cent? Kan je ze nog kwijt op café of bij de bakker? En bij de bank? Of vraagt die daar verwerkingskosten voor? Onze verslaggever zocht het uit in Hasselt, met een spaarpot van 3 kilogram geldstukken.

