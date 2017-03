Hoeveel banen er nadien nog bijkomen, is nog duidelijk. In totaal werken er meer dan duizend mensen voor de grootste verzekeringsmarkt ter wereld. Lloyd's had zich eerder een groot tegenstander getoond van een brexit en wil nu ook in de toekomst stevig verankerd worden in de EU.

Opvallend is dat Lloyd's voor zijn EU-zetel gekozen heeft voor Brussel. Analisten hadden eerder een zetel in de Ierse hoofdstad Dublin of in Luxemburg verwacht.

Lloyd's of Londen is geen echt bedrijf, maar wel een markt waar verzekeraars en vertegenwoordigers van hun klanten elkaar ontmoeten en contracten sluiten. Lloyd's is vooral bekend van scheepvaartverzekeringen, maar is ook in andere sectoren actief.

Het bedrijf startte in 1688 in een koffiehuis in Londen, net zoals de Bank of England of de beurs van Londen overigens. Koffiehuizen waren toen populaire ontmoetingsplaatsen voor zakenlui en financiers.