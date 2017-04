Een goed fiscaal systeem moet volgens Maus voldoen aan drie criteria: eerlijk, eenvoudig en efficiënt. Op die ogenblik halen we geen enkel criteria, vindt de professor.

Eenvoudig is het zeker niet, te meer omdat de aangifte federaal is, maar de drie gewesten wel andere belastingsystemen hebben. Dus aftrekposten die enkel in Wallonië gelden, staan ook vermeld op een belastingaangifte in Vlaanderen en omgekeerd.

Efficiënt is de aangifte ook niet, want door de complexiteit kost het controleren ervan de belastingdiensten enorm veel tijd en energie.

En bovendien is ons systeem nu ook niet eerlijk, want voor de gewone burger is het bijna onbegonnen werk om die aangifte nog zelf in te vullen. Omdat die nieuwe codes vaak slaan op aftrekmogelijkheden, lopen veel mensen zo het risico dat ze bepaalde sommen die ze normaal zouden kunnen aftrekken, niet opmerken en dus niet krijgen. De professor spreekt in dat geval over de "fiscale helaasheid der dingen".