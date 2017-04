Bain Capital had begin februari zijn intentie bekendgemaakt tot overname van Resilux. Het investeringsfonds wilde daarbij 195 euro per aandeel bieden om Resilux van de beurs te halen. De familiale hoofdaandeelhouders en de raad van bestuur steunden het bod. Bain Capital had daarbij meteen bekendgemaakt ook een princiepsakkoord op zak te hebben voor de overname van een "andere niet-beursgenoteerde onderneming actief in dezelfde sector" en gaf aan die twee bedrijven te willen combineren.

De familiale aandeelhouders hebben nu 57,6 procent van Resilux in handen. De handel in het aandeel Resilux is vanochtend opgeschort in afwachting van een mededeling. Resilux stuurde daarop een persbericht, waarin het bedrijf bevestigt dat de overname is afgeblazen.