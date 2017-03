De belangrijkste verklaring voor die prijsstijging zijn de distributienettarieven. Die schoten voor de Vlaamse gezinnen gemiddeld 152 procent de hoogte in. Ook de openbare heffingen gingen omhoog. De energieprijs werd dan weer 30 procent duurder, het transmissietarief 46 procent.

Opmerkelijk: in Wallonië en in Brussel is de elektriciteitsfactuur ook gestegen tegenover 2007, maar veel minder sterk, met respectievelijk 40 en 20 procent. De prijs van elektriciteit daalde zelfs in beide regio's met ruim 5 procent. De CREG verwijst onder meer naar de afschaffing van de gratis kWh in Vlaanderen.

De aardgasfactuur is tussen 2007 en 2016 wél goedkoper geworden voor de Vlaamse gezinnen. Gemiddeld ging het om een prijsdaling met 5,09 procent of 57,15 euro. De energieprijs daalde, terwijl ook hier de distributienettarieven stegen.