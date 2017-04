De rijke Golfstaat Qatar, de thuisbasis van de tv-zender al-Jazeera, heeft via het overheidsfonds QIA zowat overal ter wereld een stevige vinger in de pap.

QIA is onder meer met 17% de grootste aandeelhouder in de Duitse Volkswagen Group, al heeft die daar geen controlerend belang. QIA bezit ook grote belangen in de Russische oliegroep Rosneft, in de Zwitsers-Russische mijngroep Xstrata, het Italiaanse luxemerk Valentino, de filmstudio Miramax in de VS en vastgoed in Amerika, waaronder een belang van 10% in de Empire State Building in New York.

In 2011 nam Qatar ook de Franse voetbalclub Paris-Saint Germain PSG over en Qatar Airways is dan weer bekend als de shirtsponsor van de Spaanse topploeg FC Barcelona.