Luxemburg en Ierland zijn veruit het populairst. In 2015 rapporteerden de grootste EU-banken bijvoorbeeld 4,9 miljard euro winst in het Groothertogdom Luxemburg Ter vergelijking: dat is meer dan de winst die ze hebben gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden samen. In Ierland boekten de banken in 2015 een winst van 2,3 miljard euro.

De winsten in de meer klassieke "exotische" belastingparadijzen liggen lager, maar ook die spelen volgens Oxfam "een essentiële rol in de offshore industrie". Zo zou BNP Paribas in 2015 geen cent belasting betaald hebben op een winst van 134 miljoen euro op de Kaaimaneilanden.

Volgens Oxfam wordt ook ons land gebruikt als belastingparadijs. Concreet zou Santander Benelux, een dochter van de Spaanse megabank Santander, in 2015 in België een effectief belastingtarief van 15 procent hebben betaald, en kon de bank via de notionele interestaftrek 19 miljoen euro winst onbelast laten. Volgens Oxfam "suggereren de cijfers van andere banken dat zij een normaler belastingregime hanteren in België".