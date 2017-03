Telenet voert de wijzigingen door op basis van een benchmark uitgevoerd door kenniscentrum Guberna, legt een woordvoerster van het bedrijf uit. Daarbij werden de vergoedingen bij Telenet vergeleken met die bij verschillende andere bedrijven. Opvallend: de raad van bestuur besliste op 14 februari over het voorstel om de vergoedingen op te trekken, net toen er volop heisa was over de vergoedingen in de politieke adviesraad van Telenet. Over de toekomst van die adviesraad is nog geen beslissing gevallen, aldus nog de woordvoerster.

Het loon van CEO John Porter blijft ongewijzigd. Hij ontving volgens het jaarverslag vorig jaar ongeveer even veel als in het jaar ervoor. Porter verdiende 630.000 euro vast loon, 630.000 euro variabele verloning en een aantal voordelen in natura ter waarde van iets meer dan 150.000 euro: samen 1,41 miljoen euro. Daarnaast is er voor de CEO een aanzienlijk aandelenoptieprogramma. Ter vergelijking: Proximus-topvrouw Dominique Leroy verdiende vorig jaar 866.009 euro, maar haar loon wordt door de hoofdaandeelhouder, de Belgische staat, in toom gehouden.