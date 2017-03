De steun, officieel een "toelage voor de ondersteuning van infrastructuur inzake beveiliging", was bestemd voor Brussels Airport Company. Die moest het geld doorstorten aan die luchtvaartmaatschappijen die in 2012 minstens 400.000 vertrekkende passagiers hadden in Zaventem, in casu Brussels Airlines, TUIfly (toen nog Jetairfly) en Thomas Cook Airlines.

De toelage was niet naar de zin van de lagekostenmaatschappijen Ryanair en Vueling, die een klacht indienden bij de Europese Commissie. Die opende een inbreukprocedure.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft nu beslist het koninklijk besluit dat de toelage toekende, in te trekken en het uitgekeerde geld terug te vorderen, staat in het Staatsblad.

De toelage bedroeg 19 miljoen euro per jaar gedurende drie jaar, maar werd alleen in het eerst jaar (2014) uitgekeerd. Omwille van de inbreukprocedure werd de toelage in 2015 en 2016 niet gestort.

Bij Brussels Airlines gaat het om 16,8 miljoen euro, zo laat de maatschappij weten. Dat geld werd uit voorzichtigheid niet aangewend, omdat "het algemeen geweten was dat de bestaande constructie die de overheid in het leven had geroepen om de discriminatie tussen verschillende landen op het vlak van sociale lasten gedeeltelijk te neutraliseren, "gechallenged" werd door Europa". Een terugbetaling zal dus "een beperkte impact" hebben.

"We hebben er vertrouwen in dat de overheid blijft werken aan een andere oplossing om de onaanvaardbare discriminatie op het vlak van sociale lasten in de luchtvaartsector te elimineren", voegt Brussels Airlines nog toe.

De steun was in het leven geroepen om de Belgische luchtvaartmaatschappijen een duwtje in de rug te geven in hun strijd met onder meer Ryanair, dat zijn personeel in Ierland inschrijft waar de lasten lager liggen.

Thomas Cook Airlines en TUIfly wachten een officieel bericht af alvorens te reageren. De beide luchtvaartmaatschappijen ontvingen samen ongeveer 2,2 miljoen euro in 2014.