Steen des aanstoots was de invoering van het principe van zogeheten multivalentie. Daardoor zouden bijvoorbeeld ook zeeloodsen op de Schelde ingezet kunnen worden.

In een serie afspraken tussen de BvL en Weyts is nu overeenkomen dat er andere efficiëntiemaatregelen komen om de wachttijden in de haven te verminderen. Het terugdringen van de wachttijden is van groot belang om Antwerpen als haven aantrekkelijk te houden voor grote rederijen.

In 2019 zal een kosten-batenanalyse worden gehouden, om te kijken of de maatregelen voldoende zijn. Tot die tijd zal het systeem van multivalentie niet worden ingevoerd voor de rivierloodsen. Vandaag was er aan het eind van de middag al even sprake van een kleine stiptheidsactie van het loodspersoneel, maar volgens Yves Verspreet van de BvL zijn verdere acties nu van de baan.

De haven van Antwerpen lag ongeveer een jaar geleden bijna een week stil door acties van de loodsen, die toen vroegen om het behoud van het premiestelsel.