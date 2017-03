De documenten omvatten 70.000 financiële transacties, waarvan er bijna 2.000 via Britse grootbanken uit Londen gingen en nog eens 373 via Amerikaanse banken. De operatie met de naam "Global Laundromat" was bedoeld om geld van criminele organisaties of frauduleus verkregen geld uit Rusland naar het buitenland te smokkelen en wit te wassen.

Volgens The Guardian zouden daarbij 17 Britse banken een belangrijke rol hebben gespeeld, onder hen grote namen zoals HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays en Coutts, allen met zetel in Londen. Het zou gaan om 20 tot mogelijk 80 miljard dollar.

Bij de carroussel zouden 500 mensen betrokken zijn. Het gaat om grote oligarchen in Rusland, maar ook mensen van de geheime dienst FSB (de opvolger van de KGB) en zelfs Igor Poetin, een neef van president Vladimir Poetin. Die neef zat in de raad van bestuur van een bank uit Moskou die bij de operatie betrokken was.