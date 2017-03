Welvaart is het gemakkelijkst te meten, maar vanaf een bepaald niveau leidt extra vermogen of groei niet noodzakelijk meer tot sterk toegenomen geluk. Als u twee mooie woningen of auto's hebt, zal de toename van een derde u niet zo gelukkig maken als uw eerste aankoop. Dat is niet nieuw: vanaf een bepaald niveau van welvaart zal een gelijke toename van vermogen niet automatisch meer leiden tot een evenredige toename van de tevredenheid, heb ik uit lessen economie van weleer onthouden.

Andere economen en denkers wijzen ook op het belang van vrijheid, het verminderen van ongelijkheid, een goede sociale zekerheid en toegang tot goed onderwijs als oorzaken van "goed gevoel".

Er is voldoende rijkdom in de wereld, besluit de auteur in Bloomberg, goed beleid is om dat te dirigeren naar de determinanten van geluk voor veel mensen. Het toch niet linkse agentschap verwijst in dat verband naar de Franse socialistische kandidaat Benoit Hamon die weliswaar weinig kans maakt op het presidentschap, maar wel wil inzetten op gezondheidszorg en onderwijs.

Of nog dit: het boeddhistische koninkrijkje Bhutan in de Himalaya, ergens tussen India en Tibet berekent geen bruto binnenlands product, maar wel bruto binnenlands geluk. Hoe dat men dat precies meet, is dan weer een ander verhaal.