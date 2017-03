Het gaat om symbolen zoals hakenkruisen, hamers en sikkels, maar ook over de rode ster; lange tijd het symbool van veel communistische regimes in Oost-Europa.

Nu zijn er weinig mensen die daar heimwee naar hebben, maar een verbod van een rode ster zou ook de Nederlandse bierproducent Heineken zuur kunnen opbreken.

Het logo van Heineken dat wereldwijd gebruikt wordt, bestaat uit een ster. In de jaren dertig was die rood om na de oorlog te veranderen in een witte ster met een rode rand. In 1991 werd de ster opnieuw rood.

Als die rode ster verboden wordt, is dat een probleem voor Heineken dat wereldwijd actief is. De Nederlandse biergroep zegt dat er geen enkele politieke betekenis aan die ster is gehecht en dat ze een oud brouwerssymbool uit de middeleeuwen is.