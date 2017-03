Volgens Bloomberg nemen vrouwen 57% van de banen in de bank- en verzekeringssector in Thailand voor hun rekening. Dat komt omdat veel Thaise mannen blijkbaar weinig interesse hebben voor die sector en liever in andere bedrijfssectoren werken. Vrouwen worden in Thailand dan blijkbaar wel aangetrokken tot accountancy, economie en wiskunde en het onderwijs stimuleert hen ook in die richtingen.

Op hoger niveau zoals in directiecomités of raden van bestuur van banken en verzekeringsinstellingen is 31% van de topfiguren een vrouw in Thailand. Enkel Noorwegen en Zweden hebben een lichtjes hoger percentage, maar dat komt omdat daar de wetgeving oplegt om minstens 30% van de topfuncties aan vrouwen te geven, in Thailand is dat niet het geval.

Zelfs zonder die wetgeving doet het Zuidoost-Aziatische land het op dat vlak veel beter dan Australië (22% vrouwen op topniveau), de Verenigde Staten (20%) en Groot-Brittannië (16%).

De opmars van vrouwen in de Thaise financiële sector is opmerkelijk en een recent fenomeen. In de jaren 80 waren vrouwen daar bijna enkel in lagere functies zoals lagere bedienden, receptionistes of bedienden of secretaresses aanwezig. De voorbije decennia zijn vrouwen echter steeds verder doorgedrongen in hoger onderwijs en dat weerspiegelt zich nu in sectoren zoals financieel adviseurs en vastgoedmakelaars.