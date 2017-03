Gisteren hadden de vakbonden dan een nieuw akkoord onderhandeld met de directie en dat werd vandaag opnieuw voorgelegd aan de werknemers. Volgens de christelijke vakbond ACV werd dat akkoord echter verworpen met 85%, nog net iets meer dus dan vorige week.

De staking bij Volvo Group in Gent blijft dus voortduren. Het ongenoegen van de werknemers gaat over de hoge werkdruk en over het materiaal waarmee gewerkt wordt.

In de fabriek werken 3.000 mensen en nog eens 1.000 anderen zijn actief in een logistieke afdeling. Normaal rollen er dagelijks iets meer dan 180 vrachtwagens van de band in de fabriek.

Volvo Group, ook bekend als Volvo Trucks, maakt deel uit van de grote Zweedse producent van vrachtwagens, bussen en groot materieel. Dat heeft niets te maken met de Zweedse autoproducent Volvo Cars die ook actief is in Gent en eigendom is van de Chinese groep Geely. Bij Volvo Cars wordt er wel gewerkt.