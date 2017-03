Een vijfde meer vastgoed verkocht aan de kust

Er is aan onze kust vorig jaar een vijfde meer vastgoed verkocht dan het jaar ervoor. De grootste stijging in verkoop was er in Middelkerke, Nieuwpoort en De Panne.

