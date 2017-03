"De inspecteur", het consumentenprogramma van Radio 2, kaartte in december aan dat veel cadeaubonnen al na zes maanden of een jaar vervallen. Wie de bon dus uit het oog verliest en hem (te) laat terugvindt, is dus zijn of haar geld kwijt. "Wij pleiten voor cadeaubonnen die onbeperkt geldig blijven", aldus inspecteur Sven Pichal.

Drie winkelketens bleken een cadeaubon aan te bieden die maar zes maanden geldig was. Dat was ook ter ore gekomen van minister van Consumentenzaken Kris Peeters. "Ik heb die drie ketens aangeschreven, van twee van hen heb ik intussen een positief antwoord gekregen", kondigde hij vanmorgen aan bij "De inspecteur". "Zeb trekt de geldigheid van de bon op naar tien jaar, Habitat naar minstens een jaar. Makro moest het intern nog bekijken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze volgen."

Peeters schreef ook de handelsfederatie Comeos aan om duidelijk te maken dat een cadeaubon die minder een jaar geldig is, niet kan. Comeos heeft zijn leden ook opgeroepen in die richting te werken.

"Een geldigheid van minder dan 1 jaar kan niet, minstens 1 jaar is een redelijke termijn", besluit minister Peeters. "De consument kan er maar wel bij varen.