Bij de beursgang op 2 maart was dat geen probleem, want op twee dagen tijd steeg de koers van Snap met bijna 60%. Het was met een waarde van 3,4 miljard dollar de grootste beursintroductie van een technologiebedrijf in meer dan drie jaar.

De voorbije dagen ging Snap echter met ruim 18% onderuit, maar die duik is vandaag dan weer omgekeerd nadat bekend werd dat de investeerder David Tepper een pakket aandelen van Snap gekocht had. Tepper is de stichter van het belangrijke hefboomfonds Appaloosa dat veel gewicht in de schaal kan werpen.

Waarnemers gaan ervan uit dat de terugval van Snap de voorbije dagen vooral te maken had met "short sellers" die profijt willen halen uit dalende beurskoersen. Dat kan door aandelen die je niet hebt, belooft te verkopen op een bepaalde dag tegen een bepaalde prijs. Je gaat er dan vanuit dat de marktprijs op dat moment lager ligt dan de afgesproken verkoopprijs en als dat klopt, maak je winst op aandelen die in waarde dalen.

Tepper mag dan de short sellers wat weggejaagd hebben, de voorbije dagen zal moeten blijken of het effect van lange duur is.