Reusachtig onderstation voor windmolenpark vaart van Hoboken naar Norfolk

Vroege vogels konden vanochtend in Antwerpen een spectaculair transport zien op de Schelde. Het ging om een onderstation voor een windmolenpark op zee, een enorme transformator die de stroom omzet en doorstuurt. In de bouw van zulke installaties is ons land marktleider.

