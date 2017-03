Vanochtend werd de notering van Option dan geschorst in afwachting van een mededeling over een kapitaalsinbreng, maar daar is nog niets over bekend. Aan De Tijd zou voorzitter Francis Vanderhoydonck bevestigt hebben dat daar morgen meer duidelijkheid over zou komen.

Wie er opnieuw geld in Option gaat brengen, is nog niet duidelijk. Wel zouden een aantal grote investeerders zoals oprichter en CEO Jan Callewaert hun leningen in de vorm van converteerbare obligaties kunnen omzetten in aandelen. Dat komt dan neer op vers kapitaal waar Option een tijdje mee voort kan, maar houdt dan wel in dat de kleine aandeelhouders hun belang zien verwateren.

In het verleden moest Option al een paar keer gered worden met nieuw kapitaal en ook toen speelde topman Jan Callewaert daar een grote rol in. De commissaris van Option stelde daarom de voorbije twee jaar al vraagtekens bij het voortbestaan van het bedrijf.

Option werd in 1986 opgericht en ontwikkelt software en hardware voor draadloze communicatie. Bij Option werken iets meer dan 200 mensen in ons land, maar ook in de Verenigde Staten, Australië en China.