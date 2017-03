De Franse regering -met 13,7% hoofdaandeelhouder in PSA- steunde de overname voluit, ook op voorwaarde dat er in eigen land geen banen zouden sneuvelen. De overname van Opel-Vauxhall past overigens in een Franse industriële strategie om grote Europese "kampioenen" uit te bouwen naar het model van vliegtuigbouwer Airbus.

Voor PSA betekent de overname de "grote sprong vooruit". De groep wordt verdringt zo de alliantie Renault-Nissan als grootste Franse autoproducent en wordt in Europa de nummer twee na de Volkswagen Groep, die onder meer ook Audi, Skoda en Seat omvat.

Bovendien hoopt PSA op een forse kostenbesparing tot twee miljard euro, onder meer door het gebruik van gemeenschappelijke platformen, motoren en besparingen door de ontwikkeling van elektrische wagens. PSA krijgt zo ook de technologie en de patenten van Opel en Vauxhall in handen.

Nog een voordeel: bij een brexit is PSA dan zowel vertegenwoordigd in de EU-markt als in de Britse. Zo kan PSA in de vestigingen van Vauxhall dan ook Peugeots en Citroën voor de Britse markt produceren. Het is een opmerkelijke ommekeer voor PSA dat drie jaar geleden nog van de ondergang gered moest worden door een kapitaalinbreng van de Franse staat en de Chinese groep Dongfeng.