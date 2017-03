De hele politieke wereld stond eind vorig jaar op zijn kop toen het Chinese staatsbedrijf State Grid een participatie van 14 procent in netbeheerder Eandis wou nemen, een deal die uiteindelijk niet doorging. Uit onderzoek van De Tijd blijkt nu dat dit nog maar het topje van de ijsberg was en dat de Chinezen eigenlijk al lang in het Belgische bedrijfsleven zijn geïnfiltreerd.

"In de databank van Bureau Van Dijk hebben we 65 Belgische bedrijven gevonden die Chinese eigenaars hebben", vertelt Tom Michielsen in "Bonus" op Radio 1. Hij is een van de journalisten van De Tijd die het verhaal heeft onderzocht. "42 procent van die bedrijven zijn rechtstreeks in handen van de Chinese overheid. Dat betekent dat de Chinese staat die volledig controleert in het geval van een meerderheidsbelang."