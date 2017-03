Bombardier, een Canadees bedrijf dat onder meer vliegtuigen en bussen maakt, gaat meer dan 3.500 jobs schrappen in Europa. Vooral Duitsland zou daarbij getroffen worden. Wereldwijd gaat het om 5.680 banen.

Bombardier Brugge wordt dus niet gesloten, maar de vrees blijft bestaan dat er jobs verloren zullen gaan. De vestiging zal geleid worden vanuit Crespin. Dat betekent dat een 120-tal kaderleden en personeelsleden in de ondersteunende diensten moeten vrezen voor hun job.

"Maar dat weten we dus nog niet. Maandag beginnen we met gesprekken over die verhuisoperatie. Dan moet duidelijk worden wat de impact zal zijn voor hen", aldus Steven Bogaert van de christelijke vakbond ACV.

"We zijn tevreden, maar niet naïef. We vrezen hier nog altijd een halvering van het aantal jobs. We zijn tevreden met het uitstel, maar we blijven met vragen zitten. Zo kregen we ook nog geen bevestiging dat we het hele order van de NMBS, de zogenoemde M7-treinstellen, volledig in Brugge zullen kunnen bouwen."