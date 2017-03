Gisteren trok Snap naar de beurs, het moederbedrijf van Snapchat. De honger naar aandelen was zo groot dat de koers van het aandeel meteen de hoogte in schoot. Bedrijven die in Snapchat hadden geïnvesteerd, boden hun aandelen massaal aan aan beleggers en dat deed de school dus ook.

De directie van de school besloot tweederde van de aandelen van de hand te doen. Het is moeilijk te berekenen hoeveel de school heeft kunnen verdienen, maar het bedrag loopt wellicht in de tientallen miljoenen, een duizendvoud van hun originele inbreng.

De school gaat het geld gebruiken om de opleiding toegankelijker te maken voor de gemeenschap, schrijft de directeur nog in zijn brief. Dat is geen overbodige luxe, want een jaar studeren aan de katholieke school in Californië kost exact 17.370 dollar, al kan zo'n bedrag een bijzonder goeie investering blijken.