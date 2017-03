Bitcoin is een virtuele munt. Er bestaan dus geen tastbare bitcoinmunten of –biljetten. U kunt ze online kopen of u kunt zich laten betalen in bitcoin en u kunt ze ook verdienen of “mijnen” zoals dat in het jargon heet. Bij het mijnen van bitcoins werp je de rekenkracht van computers in de strijd om de ingewikkelde code rond de bitcoin te ontcijferen. Wie erin slaagt de code te kraken, mag bitcoins bijschrijven op zijn rekening. In ons land is het aantal winkels waar u met bitcoin kunt betalen beperkt.