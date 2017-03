Het totale verkochte volume daalde het voorbije jaar met 2 procent, tot 500 miljoen hectoliter. De verkoop van bieren zakte met 1,4 procent. Onder meer in de belangrijke markt Brazilië (-5,4 pct) voelt AB InBev de economische malaise hard: het reële beschikbare inkomen staat er onder druk en de werkloosheid stijgt tot het hoogste niveau in meer dan twintig jaar, merkt AB InBev op. Vooral de tweede jaarhelft was er "heel zwak".

In West-Europa profiteerde de brouwer van meer marktaandeel en dus een lichte stijging van de verkoop. Aparte cijfers voor België zijn er niet.

Ondanks de dalende volumes stegen de opbrengsten met 2,4 procent tot 45,5 miljard dollar. De winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen lag echter 0,1 procent lager dan in 2015, op 16,7 miljard dollar. De devaluatie van de Braziliaanse real drukte op de winstmarge.

De verwachte synergieën met SABMiller worden verhoogd van 2,45 miljard dollar tot 2,8 miljard dollar. Daarvan werd er vorig jaar al 282 miljoen gerealiseerd.

AB InBev stelt een dividend voor van 2 euro per aandeel.