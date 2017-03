De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op een nieuw record van 21.115,55 punten. Daarmee is de graadmeter met dertig toonaangevende fondsen ruim een maand na de mijlpaal van 20.000 punten alweer door de 21.000-puntengrens gegaan. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent naar 2395,96 punten en technologiegraadmeter Nasdaq noteerde eveneens een plus van 1,4 procent, bij 5904,03 punten. Dit zijn eveneens recordslotstanden.

Enkele bestuurders van de Federal Reserve hebben erop gewezen dat er een gerede kans is dat de rente in de VS deze maand opnieuw wordt verhoogd. Volgens de centrale bankiers is de Amerikaanse economie daar sterk genoeg voor.

Vooral financiële fondsen deden het goed bij beleggers. JPMorgan Chase was met een plus van 3,3 procent met afstand de sterkste stijger in de Dow. Branchegenoot Goldman Sachs kreeg er 1,9 procent aan beurswaarde bij. Oliereus ExxonMobil, die aankondigde zich komende tijd meer op het boren in schaliegesteenten te richten, steeg 2,1 procent.