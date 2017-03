De 49-jarige Van Den Eynden startte zijn carrière bij ING (toenmalige BBL) in 1990 als management trainee. Het was zijn eerste job na zijn studies Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij legde binnen de bank een divers parcours af, met onder meer een jarenlange ervaring als bankier, dicht bij de klanten.

Hij deed ook internationale ervaring op binnen het domein van finance en controlling, waar hij enkele grote veranderingsprojecten implementeerde. Tijdens zijn periode als lid van het directiecomité van de verzekeraar Nationale Nederlanden, deed hij als verantwoordelijke voor sales, marketing en communicatie ervaring op met grote transformaties.

In totaal werkte Van Den Eynden acht jaar in Nederland. In 2012 nam hij de positie op van verantwoordelijke voor "MidCorporates & Institutionals" bij ING in België, een segment waar de bank naar eigen zeggen marktleider is in ons land.

Van Den Eynden wil voorlopig geen interviews afleggen, maar zich focussen op personeel en klanten.