De spontane werkonderbreking startte rond 17.30 uur in de assemblage-afdeling, maar al snel volgden de andere afdelingen. "Het was geen staking", benadrukt Kurt Jordens van het ACV. "Bij de werknemers heerst er vooral ongenoegen over de werkdruk en de bezettingsproblemen die we vandaag ondervinden door de vele afwezigen in de fabriek."

Rond 21 uur stuurde de directie alle werknemers naar huis, een uur voor het einde van de late shift.

Morgenochtend - bij de start van de ochtendploeg - zitten de vakbonden en de directie opnieuw aan tafel om een oplossing te vinden.