20 jaar geleden: Renault Vilvoorde gaat dicht

In 1997 besliste de Franse autobouwer Renault om de fabriek in Vilvoorde te sluiten. Het nieuws sloeg in als een bom en de sluiting bleek het begin van de teloorgang van de auto-assemblage in ons land.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

20 jaar geleden: Renault Vilvoorde gaat dicht

In 1997 besliste de Franse autobouwer Renault om de fabriek in Vilvoorde te sluiten. Het nieuws sloeg in als een bom en de sluiting bleek het begin van de teloorgang van de auto-assemblage in ons land.