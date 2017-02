De Socialistische Mutualiteiten heeft vastgesteld dat steeds meer specialisten, tandartsen en kinesistherapeuten hun patiënten supplementen aanrekenen voor een behandeling.

"In januari is het aandeel aangerekende supplementen vooral fors gestegen bij kinesistherapeuten. Bij specialisten zette de toename zich in oktober 2017 in en ook bij tandartsen zien we een verhoging.", aldus Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten.

"We merken vandaag dat de patiënten de rekening betalen van de besparingen en het uitblijven uitblijven van akkoorden. We kunnen niet toelaten dat de ziekteverzekering een van zijn belangrijkste troeven verliest, met name betaalbaarheid en tariefzekerheid voor iedereen."

Volgens het socialistische ziekenfonds is de toestand nijpend in vooral drie sectoren: artsen, kinesitherapeuten en tandartsen. "De artsen dreigen het lopende tariefakkoord 2016-2017 op te zeggen. De tarieven bij de kinesitherapeuten en tandartsen zijn sinds begin dit jaar vrij na het afspringen van het overleg. Bij de kinesitherapeuten is een oplossing uitgewerkt in de vorm van een individuele overeenkomst, bij de tandartsen is er nog geen beweging."

Een op de vier kinesisten en een op de drie specialisten rekenen hun patiënten meer aan dan het officiële tarief. Patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis, moeten niet extra betalen voor een specialist. Huisartsen rekenen voorlopig ook nog geen extra's aan.